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У МВС розповіли про плани "злодіїв в законі" дестабілізувати ситуацію під час виборів

Новини » Вибори 2019    25.03.2019 - 17:07
У МВС розповіли про плани "злодіїв в законі" дестабілізувати ситуацію під час виборів
Фото: В'ячеслав Аброськін (npu.gov.ua)

Нацполіція має інформацію про наміри "злодіїв у законі" прибути в Україну

Національна поліція України має інформацію про наміри "злодіїв в законі" прибути в країну під час виборів 2019 для дестабілізації ситуації. Про це заявив перший заступник голови Нацполиции В'ячеслав Аброськін, передає прес-служба МВС.

За його словами, такі "візити" мають на меті дестабілізувати ситуацію в державі під час проведення виборчого процесу.

"Зараз в розрізі проведення передвиборчого процесу, ми отримуємо інформацію про наміри прибуття на територію країни "злодіїв у законі". Їх "візити" переслідують мету дестабілізувати ситуацію під час виборів. Тому, підкреслюю оперативне реагування та взаємодію з різними відомствами системи МВС, зокрема, з Державною прикордонною службою України і Державною міграційною службою України", - зазначив Аброськін.

Він також додав, що з початку практичного етапу операції "Мігрант" іноземцями скоєно 93 кримінальних правопорушень. Предстатель поліції додав, що 72 іноземцям повідомлено про підозру. До суду направлено 34 кримінальні провадження.

Нагадаємо, Нацполіція і МВС з понеділка, 25 березня, перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні, які відбудуться 31 березня 2019.

Додамо, МВС перевірить реєстру виборців на виборах президента 2019 на предмет їх перебування на момент голосування в Україні.

 

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