Збройні сили РФ шукають україномовних для роботи диверсантами

Збройні сили Росії поповнюють число диверсантів. Для цього цікавляться україномовними мешканцями Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

За інформацією ЗСУ, командування Збройних сил Російської Федерації вживає заходів з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України.

З цією метою здійснюється набір та підготовка найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп з подальшою їх діяльністю на території України.

Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається теперішнім та колишнім жителям Донецької і Луганської областей, які добре володіють українською мовою.