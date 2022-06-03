Збройні сили РФ шукають україномовних для роботи диверсантами
Збройні сили Росії поповнюють число диверсантів. Для цього цікавляться україномовними мешканцями Донбасу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За інформацією ЗСУ, командування Збройних сил Російської Федерації вживає заходів з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України.
З цією метою здійснюється набір та підготовка найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп з подальшою їх діяльністю на території України.
Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається теперішнім та колишнім жителям Донецької і Луганської областей, які добре володіють українською мовою.
Нагадаємо, російська армія намагається поновити наступ на Слов’янському напрямку. Для цього РФ зібрала до 20 батальйонних тактичних груп.
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