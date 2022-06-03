У Києві патрульні затримали диверсанта з візитками Шарія
У Києві патрульні зкпинили автомобіль, за кермом якого був диверсант. Після перевірки чоловіка затримали. У нього виявили фото пропагандиської символіки, фото з росташування населених пунктів. Також затриманий мав при собі візитки Анатолія Шрія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.
Подія трапилася сьогодні вдень на проспекті Степана Бандери. Екіпаж поліції зупинив автомобіль Hyundai, водій якого порушив правила дорожнього руху.
Спілкуючись з патрульними, 36-річний керманич почав помітно нервувати, а тому інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку.
Чоловік надав для огляду свій мобільний телефон, де поліцейські побачили багато фотографій військової техніки, вказівників населених пунктів, малюнків з координатами та позивними, а також ворожу пропаганду.
Патрульні затримали диверсанта-невдаху та передали його слідчим Оболонського управління поліції.
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