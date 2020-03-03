МВС отримало матеріали про незаконне стеження в Україні за посадовцями США

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Поліція здійснює досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України отримало матеріали про можливе незаконне стеження в Україні за посадовцями США. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

У МВС повідомили, що матеріали надали нардеп Олександр Дубінський і адвокат Т. Костіна.

РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ України заявило про відкриття кримінальної справи про можливий незаконний збір інформації про колишнього посла США Марі Йованович.

Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що МВС створить разом зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для розслідування можливого стеження за екс-послом Марі Йованович.

Раніше Палата представників оприлюднила нові документи від бізнесмена Лева Парнасу - партнера адвоката президента США Руді Джуліані за Йованович.

Інформацію про стеження раніше підтвердив американський бізнесмен і близький соратник адвоката американського президента Лев Парнас. Мова йде про листування, яке адвокат Парнасу Джозеф Бонді передав разом з фотографіями та іншими матеріалами демократам в спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США.