Посольство США та МВС спільно розслідуватимуть можливе стеження за Йованович

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Спільну групу створять 20 січня

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що МВС створить разом зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для розслідування можливого стеження за екс-послом Марі Йованович. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами міністра, спільна група буде створена у понеділок, 20 січня.

"Сьогодні я спілкувався з кількома представниками дипломатичних кіл Сполучених Штатів Америки. Ми маємо спільну мету - захист прав людини та недопущення порушення законодавства України та норм Віденської конвенції про міжнародні зносини. Вже у понеділок ми плануємо створити зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для з'ясування усіх обставин та неупередженого розслідування цього інциденту", - заявив українській службі "Голосу Америки" Аваков.

Відзначимо, Йованович з 2 серпня 2016 року по 20 травня 2019 року була послом США в Україні.

Інформацію про стеження раніше підтвердив американський бізнесмен та близький соратник адвоката американського президента Лев Парнас.

Мова йде про переписку, яку адвокат Парнасу Джозеф Бонді передав разом з фотографіями та іншими матеріалами демократам в спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США.

РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ України заявило про відкриття кримінальної справи про можливий незаконний збір інформації про колишнього посла США Марі Йованович.