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Посольство США та МВС спільно розслідуватимуть можливе стеження за Йованович

Новини » Політика     17.01.2020 - 21:40
Посольство США та МВС спільно розслідуватимуть можливе стеження за Йованович
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Спільну групу створять 20 січня

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що МВС створить разом зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для розслідування можливого стеження за екс-послом Марі Йованович. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами міністра, спільна група буде створена у понеділок, 20 січня.

"Сьогодні я спілкувався з кількома представниками дипломатичних кіл Сполучених Штатів Америки. Ми маємо спільну мету - захист прав людини та недопущення порушення законодавства України та норм Віденської конвенції про міжнародні зносини. Вже у понеділок ми плануємо створити зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для з'ясування усіх обставин та неупередженого розслідування цього інциденту", - заявив українській службі "Голосу Америки" Аваков.

Відзначимо, Йованович з 2 серпня 2016 року по 20 травня 2019 року була послом США в Україні.

Інформацію про стеження раніше підтвердив американський бізнесмен та близький соратник адвоката американського президента Лев Парнас.

Мова йде про переписку, яку адвокат Парнасу Джозеф Бонді передав разом з фотографіями та іншими матеріалами демократам в спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США.

РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ України заявило про відкриття кримінальної справи про можливий незаконний збір інформації про колишнього посла США Марі Йованович.

Держсекретар США відреагував на інформацію про стеження за Йованович Партнер Джуліані знав про стеження за Йованович, - NYT
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