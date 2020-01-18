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У США оприлюднили нові документи про стеження за Йованович

Новини » В світі     18.01.2020 - 05:47
У США оприлюднили нові документи про стеження за Йованович
Фото: Руді Джуліані і Лев Парнас (twitter.com/ScottMStedman)

Нові матеріали свідчать про причетність Нуньєса, головного республіканця в Комітеті з розвідки до цькування Йованович

Палата представників оприлюднила нові документи від бізнесмена Льва Парнаса - партнера адвоката президента США Руді Джуліані, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Серед оприлюднених документів є скріншоти текстових повідомлень із зображенням кандидата в конгресмени від республіканців у Коннектикуті Роберта Хайда. Його повідомлення з телефона, очевидно, стосуються стеження за Йованович. Схоже, Хайд поділився скріншотами з Парнасом, і таким чином вони опинилися в його телефоні, який він передав у Палату представників.

Знімок з екрана, надісланий Хайду з телефона з бельгійським номером, містить офіційну фотографію Йованович. Невідома особа з бельгійським номером пише: "Мої контакти (ідеться про осіб, - ред.) перевіряють. Повідомлю вам адресу наступного тижня".

Хайд відповів: "Класно".

В іншій серії текстових повідомлень бельгійський номер пише Хайдові: "Нічого не змінилося, вона все ще не на місці, вони сьогодні перевіряють знову. Це підтверджує, що маємо всередині людину".

Нові документи також показують зв'язок між Парнасом та помічником Нуньєса Дереком Харві. З них видно, що Парнас та Харві влаштовують інтерв'ю з українськими офіційними особами та зустрічі в готелі Trump International у Вашингтоні, у тому числі з Джуліані.

Нові матеріали свідчать про причетність Нуньєса, головного республіканця в Комітеті з розвідки Палати представників, до діяльності Джуліані та його спільників щодо цькування Йованович і пошуку компромату на політичних суперників Трампа.

Відзначимо, Йованович з 2 серпня 2016 року по 20 травня 2019 року була послом США в Україні.

Інформацію про стеження раніше підтвердив американський бізнесмен та близький соратник адвоката американського президента Лев Парнас. Йдеться про переписку, яку адвокат Парнаса Джозеф Бонді передав разом з фотографіями та іншими матеріалами демократам в спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США.

Крім того, Парнас заявляв, що в травні минулого року президенту України Володимиру Зеленському поставили ультиматум про те, що вся американська допомога буде припинена, якщо не буде розслідування проти сина Джо Байдена.

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