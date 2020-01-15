Партнер Джуліані знав про стеження за Йованович, - NYT

Фото: Руді Джуліані і Лев Парнас (twitter.com/ScottMStedman)

Бізнесмен Лев Парнас знав про стеження за послом США в Україні Марі Йованович

Пов'язаний з особистим адвокатом президента США Рудольфом Джуліані американський бізнесмен Лев Парнас знав про стеження за послом США в Україні Марі Йованович. Про це пише газета The New York Times з посиланням на дані, які зберігалися в смартфоні Парнаса і були передані демократів у Конгресі.

Йдеться про листування помічника Джуліані в месенджері WhatsApp в березні 2019 року з якимсь Робертом Хайдом. Як пише газета, він був пов'язаний з особами в Україні, які вели стеження за Йованович.

"Вони бажають допомогти, якщо вам і нам сподобається ціна", - написав Хайд.

При цьому газета не вказує, хто саме і з якою метою стежив за Йованович.

Видання зазначає, що мова йде про переписці, яку адвокат Парнасу Джозеф Бонді передав разом з фотографіями та іншими матеріалами демократам в спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США.

Сам Бонді інформував, що всі ці дані мають відношення до розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа.

Нагадаємо, в жовтні бізнесмени Лев Парнас та Ігор Фруман були затримані в США. Прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк подала їм і ще двом особам звинувачення в порушеннях при лобістської діяльності. Підприємців підозрюють у спробах домогтися відставки Йованович з посади посла в Києві в інтересах якогось українського чиновника.

Також РБК-ДО-Україна писало, чо колишній мер Нью-Йорка і особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані зізнався, що хотів усунути колишнього посла Америки в Україні Марі Йованович з посади. Йованович заважала йому отримати компромат на опонента Дональда Трампа Джо Байдена, через що він бачив своїм завданням усунути її з посади.