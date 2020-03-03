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МВД получило материалы о незаконной слежке в Украине за чиновниками США

Новости » Политика     03.03.2020 - 12:48
МВД получило материалы о незаконной слежке в Украине за чиновниками США
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Полиция осуществляет досудебное расследование в отдельном уголовном производстве

Министерство внутренних дел (МВД) Украины получило материалы о возможной незаконной слежке в Украине за чиновниками США. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В МВД сообщили, что материалы предоставили нардеп Александр Дубинский и адвокат Т. Костина.

РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел Украины заявило об открытии уголовного дела о возможном незаконном сборе информации о бывшего посла США Мари Йованович.

Напомним, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что МВД создаст вместе со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине совместную группу для расследования возможной слежки за экс-послом Мари Йованович.

Ранее Палата представителей обнародовала новые документы от бизнесмена Льва Парнаса - партнера адвоката президента США Руди Джулиани о слежке за Йованович.

Информацию о слежке ранее подтвердил американский бизнесмен и близкий соратник адвоката американского президента Лев Парнас. Речь идет о переписке, которую адвокат Парнаса Джозеф Бонди передал вместе с фотографиями и другими материалами демократам в спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныСоединенные Штаты Америкислежкамари йованович
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