В Україні відкрили справу про можливе стеження за Йованович

Фото: Марі Йованович (РБК-Україна)

Міністерство внутрішніх справ України заявило про відкриття кримінальної справи

Міністерство внутрішніх справ України заявило про відкриття кримінальної справи про можливий незаконний збір інформації про колишнього посла США Марі Йованович. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається, за Йованович могли незаконно стежити та втручатись в роботу її електронних гаджетів.

"Як відомо комітет Палати Представників США з розвідки опублікував інформацію про те, що під час каденції в Україні посла США Марі Йованович за нею наче-бо здійснювалось незаконне стеження та можливе втручання в роботу її електронних гаджетів приватними особами на замовлення громадян США", - заявив заступник Директора департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС України Денис Ленець.

#НАЖИВО: Заява #МВС України щодо опублікованої інформації слідчими Палати Представників #США Спікери: Директор Департаменту комунікації МВС України - Артем Шевченко Денис Ленець - заступник Директора Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС України Артем Міняйло - помічник міністра внутрішніх справ України Опубліковано МВС України Четвер, 16 січня 2020 р.

За його словами, Україна не хоче втручатись у внутрішні справи США, але буде відкрита справа за фактом "порушення законодавства України та Віденської конвенції про дипломатичні відносини, яка захищає права дипломата на території іншої держави".

Раніше повідомлялось, що пов'язаний з особистим адвокатом президента США Рудольфом Джуліані американський бізнесмен Лев Парнас знав про стеження за послом США в Україні Марі Йованович. Йдеться про листування помічника Джуліані в месенджері WhatsApp в березні 2019 року з якимсь Робертом Хайдом.