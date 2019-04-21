У Харкові поліція перевіряє інформацію про замінування об’єктів

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Поліція перевіряє інформацію про можливе мінування в аеропорті, торговельних центрах та бізнес-готелю

У Харкові правоохоронці проводять перевірку інформацію стосовно мінування декількох об’єктів у різних частинах міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що у неділю, 21 квітня, близько 13:00 правоохоронці отримали інформацію про можливе закладення вибухівки у міжнародному аеропорті, торговельних центрах на вулиці Сумській та Героїв Праці, а також бізнес-готелю на проспекті Незалежності.

"За адресами виїхали працівники слідчо-оперативних груп та спеціалісти вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян", - заявили в Нацполіції.

В даний час правоохоронцями проводиться огляд приміщень та прилеглої території.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі поліція перевіряла інформацію про можливе замінування телеканалу. Інформація про можливе мінування надійшла на спецлінію "102" сьогодні, 21 квітня, о 08:08.

Згодом в поліції повідомили, що інформація про мінування телеканалу в Одесі не підтвердилась. Правоохоронці заявили, що будівлю телекомпанії перевірено, жодних вибухових пристроїв та речовин виявлено не було