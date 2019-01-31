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Глава МВС Польщі надав звіт про роботу поліції щодо вбивства мера Гданська

Новини » Політика    31.01.2019 - 13:31
Глава МВС Польщі надав звіт про роботу поліції щодо вбивства мера Гданська
Фото: Павло Адамович (twitter.com/AdamowiczPawel)

Міністр додав, що, будучи главою Міністерства внутрішніх справ, не має наміру ухилятися від відповідальності за дії поліції

Міністр внутрішніх справ Польщі Йоахім Брудзиньский представив у сеймі звіт про роботу поліції у справі про вбивство мера Гданська Павла Адамовича. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Брудзиньский зазначив, що поліція розслідує можливі помилки, які могли бути пущені в цій справі. За його словами, поліцейські діяли професійно.

Також міністр додав, що, будучи главою Міністерства внутрішніх справ, не має наміру ухилятися від відповідальності за дії поліції.

"Я останній, хто хотів би ухилятися від політичної відповідальності в контексті мого нагляду над поліцією. У той же час у мене немає сумнівів, що ті заходи, які робилися поліцією, були з одного такими, які відповідають усім вимогам. З іншого боку, в цій справі не вистачило елемента гарного обміну інформацією та зіставлення фактів", - сказав він.

Нагадаємо, 13 січня невідомий чоловік напав на Адамовича з ножем. Як відомо, зловмисник пробрався на сцену, де виступав мер, і вдарив його ножем.

14 січня мер Гданська помер у лікарні від отриманих при нападі ножових поранень. Адамович переніс п'ятигодинну операцію на серці і в області живота, але лікарям не вдалося врятувати його життя.

РБК-Україна повідомляло, що обвинувачений у вбивстві Адамовича на допиті в прокуратурі не визнав свою провину.

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