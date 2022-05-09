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МВС Польщі про напад на посла Росії: акція законна, емоції українців зрозумілі

Фото: міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський (rp.pl)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Польщі рекомендувала російському послу не покладати квіти до мавзолею радянських воїнів у Варшаві, нагадали в МВС країни. Емоції українок, які облили дипломата червоною фарбою, зрозумілі, адже їхні чоловіки борються у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Каміньського.

"Зібрання противників російської агресії на Україну, де кожен день відбувається злочин геноциду, було законним", - написав у своєму Twitter глава МВС.

Міністр додав, що емоції учасниць акції українок, чоловіки яких мужньо борються на захисті України, зрозумілі. Він уточнив, що після інциденту поліція допомогла російському послу благополучно покинути місце події..

Нагадаємо, 9 травня російського посла у Варшаві Сергія Андрєєва облили червоною фарбою під час церемонії покладання вінка до місця поховання загиблих у Другій світовій війні радянських солдатів.

Зазначимо, після нападу на посла Міністерство закордонних справ Росії зажадало від польської влади "негайно" організувати покладання вінка до мавзолею.

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