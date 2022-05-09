МВД Польши о нападении на посла России: акция законная, эмоции украинцев понятны

Власти Польши рекомендовали российскому послу не возлагать цветы к мавзолею советских воинов в Варшаве, напомнили в МВД страны. Эмоции украинок, обливших дипломата красной краской, понятны, ведь их мужья сражаются в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского.