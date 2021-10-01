МВС після замаху на Шефіра хоче підключити всі камери спостереження до єдиної системи

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський запропонував під'єднати всі камери відеоспостереження до системи "Безпечна країна". Це, за його словами, допоможе правоохоронцям розслідувати справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС .

Зокрема, як зазначив Монастирський, якби камери відеоспостереження були під'єднані до цієї системи, то правоохоронцям було б простіше розслідувати нещодавній замах на першого помічника президента Сергія Шефіра.

"Розслідування замаху триває 10-й день. Висновки робити зарано. Наразі вивчають відеозаписи з приватних відеокамер. І це одне з питань, яке буде підіймати МВС - якби всі камери були під'єднанні до системи "Безпечна країна", відпрацювання у кримінальному провадженні проходило б швидше", - пояснив міністр.