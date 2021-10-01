ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

МВС після замаху на Шефіра хоче підключити всі камери спостереження до єдиної системи

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 17:49
МВС після замаху на Шефіра хоче підключити всі камери спостереження до єдиної системи Фото: Денис Монастирський, глава МВС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський запропонував під'єднати всі камери відеоспостереження до системи "Безпечна країна". Це, за його словами, допоможе правоохоронцям розслідувати справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Зокрема, як зазначив Монастирський, якби камери відеоспостереження були під'єднані до цієї системи, то правоохоронцям було б простіше розслідувати нещодавній замах на першого помічника президента Сергія Шефіра.

"Розслідування замаху триває 10-й день. Висновки робити зарано. Наразі вивчають відеозаписи з приватних відеокамер. І це одне з питань, яке буде підіймати МВС - якби всі камери були під'єднанні до системи "Безпечна країна", відпрацювання у кримінальному провадженні проходило б швидше", - пояснив міністр.

Нагадаємо, до розслідування замаху на Шефіра залучили представників ФБР.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Денис Монастирський Сергій Шефір
NEWS
ДБР завершило розслідування ще однієї справи Тупицького
ДБР завершило розслідування ще однієї справи Тупицького
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо