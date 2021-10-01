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МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе

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Украина, Пятница 01 октября 2021 17:49
МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе Фото: Денис Монастырский, глава МВД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр внутренних дел Денис Монастырский предложил подключить все камеры видеонаблюдения к системе "Безопасная страна". Это, по его словам, поможет правоохранителям расследовать дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

В частности, как отметил Монастырский, если бы камеры видеонаблюдения были подключены к этой системе, то правоохранителям было бы проще расследовать недавнее покушение на первого помощника президента Сергея Шефира.

"Расследование покушения продолжается 10-й день. Выводы делать рано. Сейчас изучают видеозаписи с частных видеокамер. И это один из вопросов, который будет поднимать МВД - если бы все камеры были подключении к системе "Безопасная страна", отработка в уголовном производстве проходила бы быстрее", - пояснил министр.

Напомним, к расследованию покушения на Шефира привлекли представителей ФБР.

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Министерство внутренних дел Украины Денис Монастырский Сергей Шефир
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