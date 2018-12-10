У МВС показали блокпости "на колесах", які працюють в районі ООС

Кожен блокпост складається з броньованого автомобіля
В районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) у Донецькій та Луганській областях функціонують мобільні блокпости Національної гвардії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства внутрішніх справ (МВС) у Facebook.
Як зазначається, на блокпостах чергують підрозділи Національної гвардії, поліції та Військової служби правопорядку.
Кожен блокпост постійно змінює своє розташування, складається з броньованого автомобілю, попереджувальних знаків і спеціально навченого особового складу. У МВС зазначають, що це дозволяє:
Також повідомляється, що за місяць роботи одного із мобільних блокпостів у районі проведення ООС було виявлено більше 50 порушень громадян. З них два були кримінальними - це перевезення підакцизних товарів та палива.
В ООС працюють блокпости "на колесах"
В ООС працюють блокпости "на колесах" Мобільні блокпости Нацгвардії зі складу Об’єднаних сил спільно з Національною поліцією та військовою службою правопорядку контролюють рух транспорту та осіб в районі проведення ООС у Донецькій та Луганській областях. Кожен блокпост постійно змінює своє розташування, складається з броньованого автомобілю, попереджувальних знаків і спеціально навченого особового складу. Це дозволяє: швидко реагувати на зміну оперативної обстановки ефективно контролювати рух транспорту попереджати несанкціоноване ввезення зброї, боєприпасів, вибухових і наркотичних речовин виявляти осіб, що підозрюються у співпраці з незаконними збройними формуваннями, та злочинців, які перебувають у розшуку Національна Гвардія України Національна поліція УкраїниОпубліковано МВС України Понеділок, 10 грудня 2018 р.
Нагадаємо, у зв'язку з введенням воєнного стану деякі блокпости на в'їздах в Одесу посилили бронетехнікою, всього на території області працює 31 блокпост.
Раніше на п'яти автошляхах на в'їзді в Вінницю встановили блокпости, на яких чергують правоохоронці.