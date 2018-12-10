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В МВД показали блокпосты "на колесах", которые работают в районе ООС

Новости » Общество    10.12.2018 - 21:02
В МВД показали блокпосты "на колесах", которые работают в районе ООС
Фото: мобильные блокпосты (facebook.com/pressjfo.news)

Каждый блокпост состоит из бронированного автомобиля

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) в Донецкой и Луганской областях функционируют мобильные блокпосты Национальной гвардии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министерства внутренних дел (МВД) в Facebook.

Как отмечается, на блокпостах дежурят подразделения Национальной гвардии, полиции и Военной службы правопорядка.

Каждый блокпост постоянно меняет свое расположение, состоит из бронированного автомобиля, предупредительных знаков и специально обученного личного состава. В МВД отмечают, что это позволяет:

  • быстро реагировать на изменение оперативной обстановки;
  • эффективно контролировать движение транспорта;
  • предупреждать несанкционированный ввоз оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ;
  • выявлять лиц, подозреваемых в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями, и преступников, находящихся в розыске.

Также сообщается, что за месяц работы одного из мобильных блокпостов в районе проведения ООС было выявлено более 50 нарушений граждан. Из них два были криминальными - это перевозки подакцизных товаров и топлива.

 
В ООС работают блокпосты "на колесах"

В ООС работают блокпосты "на колесах" Мобильные блокпосты Нацгвардии из состава Объединенных сил совместно с Национальной полицией и военной службой правопорядка контролируют движение транспорта и лиц в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях. Каждый блокпост постоянно меняет свое расположение, состоит из бронированного автомобиля, предупредительных знаков и специально обученного личного состава. Это позволяет: быстро реагировать на изменение оперативной обстановки эффективно контролировать движение транспорта предупреждать несанкционированный ввоз оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ выявлять лиц, подозреваемых в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями, и преступников, находящихся в розыске Национальная Гвардия Украины Национальная полиция Украины

Опубликовано МВД Украины Понедельник, 10 декабря 2018 г.

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