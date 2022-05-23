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Прихильників права на зброю в Україні вперше стало більше, ніж противників

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Україна, Понеділок 23 травня 2022 13:47
Прихильників права на зброю в Україні вперше стало більше, ніж противників Фото: більшість українців підтримують право на зброю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В умовах війни більш ніж удвічі зросла кількість тих, хто підтримує надання громадянам України права на володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами. Сьогодні підтримують таку ініціативу 58%, не підтримують - 39%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Таким чином вперше за історію дослідження цього питання кількість прихильників ідеї перевищила кількість противників (у 2018-2021 підтримували таку ідею близько чверті, не підтримували - більше 70%).

Прихильників права на зброю в Україні вперше стало більше, ніж противників

За даними опитування, 61% респондентів вважають, що масове озброєння громадян України вогнепальною зброєю сприятиме зміцненню обороноздатності країни, 36% - протилежної думки.

Майже половина (45%) вважають, що створення юридичних умов для вільної купівлі вогнепальної зброї збільшить особисті свободи громадян, 40% - навпаки вважають, що свободи будуть ущемлені за таких умов.

Водночас 58% побоюються, що вільна купівля вогнепальної зброї призведе до збільшення злочинності, протилежної думки - 35%.

Опитування проведене 16 травня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,5%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці квітня 56% українців зазначили, що мають земельну ділянку і планують садити город цього року. Ще 9% - не мають власної землі, але також планують садити у родичів, знайомих.

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