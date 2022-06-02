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Для захисту власних домівок в українців має бути зброя, - Монастирський

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Україна, Четвер 02 червня 2022 22:33
Для захисту власних домівок в українців має бути зброя, - Монастирський Фото: для захисту власних домівок в українців має бути зброя (freepik)
Автор: Євгеній Прокопенко

У кожного українця вдома повинна бути зброя для захисту своєї домівки. Зараз в парламенті готується до 2-го читання Закон про обіг цивільної зброї

Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час національного телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Насправді наші громадяни отримали тест на володіння зброєю починаючи з 24 лютого. Були роздані десятки тисяч одиниць зброїв великих містах.Сьогодні більшість власників зброї знаходяться на фронті, захищають нашу державу в Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях", - розповів очільник МВС.

Щодо врегулювання цього питання Денис Монастирський наголосив, що зараз в парламенті готується до 2-го читання Закон про обіг цивільної зброї.

"Ми переконані, що парламентарі внесуть відповідні зміни до 2-го читання. Обіг зброї має бути врегульованим на рівні закону. Моя особиста позиція - для захисту власної домівки в українця має бути зброя", - повідомив міністр.

Нагадаємо, понад 1,7 мільйона українців взяли участь в опитуванні щодо легалізації обігу зброї в Україні. Більшість громадян проголосували "за" вільне володіння пістолетами.

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Міністерство внутрішніх справ України
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