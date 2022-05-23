Пістолет, автомат чи рушниця: яку особисту зброю хочуть мати українці

До початку вторгнення Росії близько 80% респондентів не відчували необхідності володіти вогнепальною зброєю. Натомість сьогодні 44% хотіли б бути власниками вогнепальної зброї і боєприпасів до неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Станом на середину травня 2022 року 60% чоловіків і 28% жінок хотіли б бути власником вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. Серед тих, хто хоче мати зброю, більшість (70%) хотіли б мати одну одиницю зброї, 21% - дві, 9% - три і більше.

Серед видів зброї надають перевагу пістолетам (57%) та трохи менше - автоматам (48%). Рушницю хотіли б мати 18%.

За даними опитування, 17% респондентів (в т.ч. 31% чоловіків і 4% жінок) зазначили, що досконало вміють користуватися вогнепальною зброєю, 38% - в загальних рисах, 45% заявили, що не мають таких навичок.

Більшість опитаних (72%) підтримують ідею запровадження в Україні обов’язкового навчання з володіння вогнепальною зброєю для цивільного населення, 26% - не підтримують.

Опитування проведене 16 травня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,5%.