МВС має намір посилити контроль за нелегальним обігом зброї

Фото: пістолет (РБК-Україна)

Контроль хочуть посилити через події в Луцьку, Полтаві та Києві

Міністерство внутрішніх справ (МВС) має намір посилити контроль за обігом зброї. Причиною тому стали недавні події в Луцьку, Полтаві та Києві, де озброєні чоловіки брали в заручники людей і ставались вибухи.

Про це заявив РБК-Україна заступник міністра Антон Геращенко, йдеться в матеріалі "Напівлегальний оборот: звідки терористи в Україні беруть арсенали зброї".

Однак, за його словами, Служба безпеки України веде розслідування, звідки луцький терорист і його ймовірний спільник з Харкова отримували зброю.

"Чорний" ринок зброї тому і "чорний", що про всі операції на ньому не відомо правоохоронцям", - зазначив він.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку озброєний чоловік повідомив про захоплення автобуса з пасажирами. Терористом виявився місцевий мешканець Максим Кривош.

Зазначимо, що терорист, який захопив автобус із заручниками в центрі Луцька, раніше вже перебував під наглядом правоохоронних органів.

Як повідомляло РБК-Україна, у МВС пояснили, чому президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста з Луцька.