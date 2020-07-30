МВД намерено усилить контроль за нелегальным оборотом оружия

Фото: пистолет (РБК-Украина)

Контроль хотят усилить из-за событий в Луцке, Полтаве и Киеве

Министерство внутренних дел (МВД) намерено усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали недавние события в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей и происходили взрывы.

Об этом заявил РБК-Украина замминистра Антон Геращенко, говорится в материале "Полулегальный оборот: откуда террористы в Украине берут арсеналы оружия".

Однако, по его словам, Служба безопасности Украины сейчас ведет расследование, откуда луцкий террорист и его предполагаемый сообщник из Харькова получали оружие.

"Черный" рынок оружия потому и "черный", что про все сделки на нем не известно правоохранителям", - отметил он.

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина сообщил о захвате автобуса с пассажирами. Террористом оказался местный житель Максим Кривош.

Отметим, что террорист, захвативший автобус с заложниками в центре Луцка, ранее уже находился под наблюдением правоохранительных органов.

Как писало РБК-Украина, в МВД объяснили, почему президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста из Луцка.