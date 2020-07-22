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В МВС пояснили, чому Зеленський виконав вимогу терориста з Луцька

Київ, Середа 22 липня 2020 09:46
В МВС пояснили, чому Зеленський виконав вимогу терориста з Луцька
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Геращенко вважає, що від зловмисника можна було очікувати чого завгодно

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що президент України Володимир Зеленський зробив усе правильно, коли виконав одну з вимог терориста, який захопив громадський автобус в Луцьку. Він вважає, що від зловмисника можна було очікувати чого завгодно.

Про це Антон Геращенко розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, терорист з псевдонімом Максим Плохой мав біля себе зброю, з якої навіть відкривав вогонь з вікон автобуса та одного разу мало не поцілив у першого заступника начальника поліції Євгена Коваля.

"Я можу сказати, що президент зробив усе правильно. Найдорожче, що в нас є, - це життя людей. Інші дії могли призвести до неконтрольованої агресії терориста", - сказав Геращенко.

Також він додав, що президент виконавши вимогу терориста, зробив умови, щоб зловмисник здався.

Нагадаємо, вчора, 21 липня терорист захопив автобус у Луцьку з 13 заручниками та 12 годин їх утримував. Серед пасажирів були вагітна жінка, дитина та люди літнього віку. Зловмисник повідомляв, що має вогнепальну зброю та вибухівку, яку погрожує підірвати, якщо не виконають його вимог.

Зокрема, він вимагав від президента рекомендувати дивитися американський фільм "Земляни" 2005 року. Зеленський вимогу виконав. Терорист здався близько десятої вечора.

Нагадаємо, Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька.

СБУ кваліфікувала захоплення заручників в Луцьку як теракт.

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