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МВС і Міноборони передали конфісковані на митниці авіадеталі

Новини » Політика    20.03.2019 - 14:48
МВС і Міноборони передали конфісковані на митниці авіадеталі
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Деталі раніше конфіскували за порушення митного законодавства

Міністерству внутрішніх справ і Міністерству оборони передали конфісковані на митниці авіаційні деталі. Відповідні урядові документи є в розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що Кабмін передав в управління МВС і Міноборони майно, яке перейшло у власність держави за порушення митного законодавства. Зокрема, зазначеним відомствам передано комплектувальні вироби для літаків такі, як блоки для радіовисотомірів, блоки радіостанцій, показники висоти, колеса до літаків, різні прилади й інші авіаційні деталі.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив новий порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного призначення.

Зазначимо, влітку минулого року РНБО дозволив експорт оборонної продукції без посередництва спеціальних держкомпаній. Зокрема, підприємства оборонно-промислового комплексу незалежно від форм власності можуть експортувати свою продукцію без посередництва спеціалізованих компаній. Також знято обмеження на імпорт цієї продукції для власних потреб і для недержавних підприємств, які є офіційними дилерами зарубіжних виробників зброї.

 

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