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Кабмин утвердил новый порядок контроля над передачей товаров двойного назначения

Новости » Экономика    24.10.2018 - 14:11
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Документ обусловлен переходом Украины на стандарты Евросоюза

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок государственного контроля над международными передачами товаров двойного назначения. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, разработка порядка была обусловлена урегулированием процедур контроля в связи с переходом Украины на стандарты ЕС в списке товаров двойного назначения, подлежащих экспортному контролю при международных передачах. В новой редакции содержатся корреляционные таблицы товарных позиций единого списка и кодов УКТВЭД для использования при таможенном оформлении; закреплен порядок подачи документов в электронном виде на разрешение международных передач и т. д.

Отметим, в 2018 году в системе государственного экспортного контроля внедрили единый национальный список товаров двойного назначения. Он консолидирует пять ранее действовавших списков в отношении товаров, которые могут быть использованы для создания различных видов вооружений.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, летом Кабмин предлагал продлить сроки переработки военных товаров в области экспортного контроля.

 

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