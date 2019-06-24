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У Києві замінували усі пологові будинки, школи та ряд ТРЦ

Новини » Надзвичайні події    24.06.2019 - 14:42
У Києві замінували усі пологові будинки, школи та ряд ТРЦ
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також заміновані усі школи

Представники Національної поліції перевірять інформацію про замінування усіх шкіл, пологових будинків та торгівельних центрів у Києві. Про це у коментарі РБК-Україна повідомили в управлінні столичної поліції.

Так, у відомстві повідомили, що у понеділок на електронну пошту департаменту патрульної поліції надійшло повідомлення про замінування усіх об’єктів столиці.

"У повідомленні йдеться про те, що заміновані всі пологові будинки, навчальні заклади та торгівельні центри. Описані тільки торгівельні центри. Там їх близько півтора десятка найменувань", - повідомили у поліції.

У НПУ пояснили, що мають перевірити кожен об’єкт. Тому перевірки можуть тривати впродовж кількох днів.

"Є повідомлення. Маємо відпрацьовувати. Тому будемо перевіряти все. Наразі  штабом розробляється схема перевірки. Можливо, будуть залучатись якісь додаткові сили. Адже об’єктів для перевірки багато, а відповідних груп менше. Будуть по черзі перевірятись. Будуть прийматись рішення повністю евакуйовувати, чи такої необхідності не буде", - додали в поліції.

Зазначимо, спільнота "Київ оперативний" у Facebook зазначила, що невідомі повідомили про замінування наступних ТРЦ: SkyMall, "Глобус", "Україна", Lavina, "Гулівер", "Арт Молл", "Проспект", "Район", "Караван", "Магелан", "Квадрат Нео", "Ретровіль", "Метрополіс". Також правоохоронці перевірять інформацію про замінування продуктових супермаркетів "Ашан", "АТБ", "Сільпо", "Терра", ІКЕА, "Епіцентр".

Нагадаємо, 21 червня у Києві закрили ряд центральних станцій метро через "мінування".

РБК-Україна також раніше писало, що протягом 19 червня у поліцію надійшли повідомлення про мінування аеропортів Одеси і біля Києва, а також київського і львівського залізничних вокзалів.

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