ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МВС планують перевіряти на фейковість дзвінки про мінування

Новини » Суспільство    25.06.2019 - 11:24
У МВС планують перевіряти на фейковість дзвінки про мінування
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

МВС ініціюватиме зміни до Кримінального кодексу України

Міністерство внутрішніх справ хоче переглянути алгоритм дій поліції під час реагування на дзвінки про мінування, тобто, спочатку перевіряти, чи це не "фейк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Планується, що негайну перевірку на правдивість будуть проводити фахівці оперативних підрозділів кіберполіції.

Також міністерство ініціюватиме зміни до Кримінального кодексу України для посилення відповідальності за скоєння завідомо неправдивих злочинів.

Директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко підкреслив, що найчастіше повідомлення про мінування надходять від ботів із Росії та непідконтрольних територій на сході України. Це роблять за допомогою IP-телефонів та інтернету.

Шевченко зазначив, що за фейкові "замінування" міністерство ініціюватиме й конфіскацію майна.

"У ряді випадків запропонуємо збільшити термін кримінальної відповідальності та обмеження волі на строк більше 6 років, а також передбачити додатково конфіскацію майна в таких випадках", - заявив він.

Нагадаємо, представники Нацполіції у понеділок перевіряли інформацію про замінування усіх шкіл, пологових будинків і торгових центрів у Києві. Також повідомлялося про замінування ряду продуктових супермаркетів.

Як писало РБК-Україна раніше, Харків минулого тижня відзначився масовими "мінуваннями". Зокрема, 18 червня у місті перевірили 38 об'єктів, з яких евакуювали в цілому майже 2 тисячі осіб. Зазначалося, що місцева поліція кваліфікувала цей інцидент як терористичний акт.

У Києві замінували усі пологові будинки, школи та ряд ТРЦ У Харкові "замінували" ще два виші
Новини України Міністерство внутрішніх справ Українимінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся