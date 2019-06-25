У МВС планують перевіряти на фейковість дзвінки про мінування

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

МВС ініціюватиме зміни до Кримінального кодексу України

Міністерство внутрішніх справ хоче переглянути алгоритм дій поліції під час реагування на дзвінки про мінування, тобто, спочатку перевіряти, чи це не "фейк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Планується, що негайну перевірку на правдивість будуть проводити фахівці оперативних підрозділів кіберполіції.

Також міністерство ініціюватиме зміни до Кримінального кодексу України для посилення відповідальності за скоєння завідомо неправдивих злочинів.

Директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко підкреслив, що найчастіше повідомлення про мінування надходять від ботів із Росії та непідконтрольних територій на сході України. Це роблять за допомогою IP-телефонів та інтернету.

Шевченко зазначив, що за фейкові "замінування" міністерство ініціюватиме й конфіскацію майна.

"У ряді випадків запропонуємо збільшити термін кримінальної відповідальності та обмеження волі на строк більше 6 років, а також передбачити додатково конфіскацію майна в таких випадках", - заявив він.

Нагадаємо, представники Нацполіції у понеділок перевіряли інформацію про замінування усіх шкіл, пологових будинків і торгових центрів у Києві. Також повідомлялося про замінування ряду продуктових супермаркетів.

Як писало РБК-Україна раніше, Харків минулого тижня відзначився масовими "мінуваннями". Зокрема, 18 червня у місті перевірили 38 об'єктів, з яких евакуювали в цілому майже 2 тисячі осіб. Зазначалося, що місцева поліція кваліфікувала цей інцидент як терористичний акт.