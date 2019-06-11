ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США передали Британії запит на екстрадицію Ассанжа

Новини » В світі    11.06.2019 - 09:16
США передали Британії запит на екстрадицію Ассанжа
Фото: Джуліан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

У травні засновнику WikiLeaks були пред'явлені звинувачення за новими пунктами 17

США пред'явили засновнику WikiLeaks звинувачення за 18 пунктами, запит про екстрадицію Ассанжа був спрямований британській стороні 6 червня, повідомляє CNN.

Міністерство юстиції США передало Британії офіційний запит на екстрадицію Ассанжа. Влада Сполучених Штатів звинувачує 47-річного уродженця Австралії в змові з екс-аналітиком військової розвідки США Челсі Меннінг, яка надала йому дані про американські операції в Іраку та Афганістані і вже була засуджена за це.

У травні засновнику WikiLeaks були пред'явлені звинувачення по 17 новим пунктам, серед яких - незаконне отримання і оприлюднення засекречених документів, що мають відношення до національної оборони.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки висунули нові звинувачення проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, в результаті тепер йому може загрожувати до 175 років тюремного ув'язнення.

РБК-Україна писало, що 20 травня Шведська прокуратура запросила у районного суду міста Уппсала ордер на заочний арешт засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

США не будуть пред'являти Ассанжу нові звинувачення, - Politico Еквадор передає особисті речі Ассанжа в США
Новини України Джулиан Ассанж
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся