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У МВС Білорусі підтвердили затримання на акціях протесту

Білорусь, Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 04:24
У МВС Білорусі підтвердили затримання на акціях протесту
Фото: протести в Білорусі (Tyt.by)
Автор: Артур Родивилов

У відомстві заперечують використання спецзасобів

В МВС Білорусі підтвердили масові затримання протестувальників, які вийшли на вулиці після оголошення результатів виборів президента. Водночас, в МВС повідомили, що інформації про кількість затриманих поки що немає.

Про це повідомляє "БелТа".

Одночасно, попри низку відео і фотографій, у МВС не підтвердили використання спецзасобів для розгону протестувальників.

Між тим, білоруські ЗМІ повідомляють, що в Мінську і низці міст тривають сутички з міліцією.

Білоруська міліція повністю контролює ситуацію в Мінську і областях, де спалахнули масові протести.

Нагадаємо, масові акції протести охопили Білорусь після завершення виборів президента; за попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах знову набуває чинний президент Олександр Лукашенко.

В Мінську ситуація найгарячіша, там силовики застосовують для розгону демонстрантів водомети, світлошумові гранати та гумові кулі.

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