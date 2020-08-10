В МВД Беларуси подтвердили задержания на акциях протеста

Фото: протесты в Беларуси (Tyt.by)

В ведомстве отрицают использование спецсредств

В МВД Беларуси подтвердили массовые задержания протестующих, которые вышли на улицы после оглашения результатов выборов президента. В то же время, в МВД сообщили, что информации о количестве задержанных пока еще нет.

Об этом сообщает "БелТа".

В то же время, несмотря на ряд видео и фотографий, в МВД не подтвердили использование спецсредств для разгона протестующих.

Между тем, белорусские СМИ сообщают, что в Минске и ряде городов продолжаются стычки с милицией.

Белорусская милиция полностью контролирует ситуацию в Минске и областях, где вспыхнули массовые протесты.

Напомним, массовые акции протесты охватили Беларусь после завершения выборов президента; по предварительным данным ЦИК, победу на выборах снова приобретает действующий президент Александр Лукашенко.

В Минске ситуация самая горячая, там силовики применяют для разгона протестующих водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.