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Біля окупованого Криму артилеристи ЗСУ провели навчання

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Субота 29 січня 2022 21:25
Біля окупованого Криму артилеристи ЗСУ провели навчання Фото: біля окупованого Криму артилеристи ЗСУ провели навчання (прес-служба Командування ООС ЗСУ)
Автор: Валерія Поліщук

На одному з полігонів Херсонської області артилерійські підрозділи Збройних сил України провели військові навчання. Місце розташування техніки гаубиць "Мста-Б" знаходилося в граничній близькості до адміністративної межі тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу командування операції Об'єднаних сил в Facebook.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв, який курирує проведення бойових навчань, заявив, що умовний противник, по якому необхідно нанести "вогонь на поразку" знаходився від центру на відстані 20 км.

"Цього разу, за легендою навчань під час розвідки місцевості, безпілотний літальний апарат виявив просування живої сили і броньованої техніки умовного противника в бік позицій наших військ. Обстріл умовного противника коригувався за допомогою операторів безпілотних літальних апаратів", - розповів він.

Наєв заявив, що обстріл умовного противника коригувався за допомогою операторів безпілотників. При цьому він підкреслив, що в ході навчальних заходів артилеристи вдосконалили і навички з розрахунку координат цілей.

За його словами, українська розвідка постійно і пильно стежить за обстановкою, а в підрозділах, які підпорядковані командуванню об'єднаних сил ЗСУ і входять до складу угруповання військ "Південь", поліпшується навченість особового складу.

Фото: біля окупованого Криму артилеристи ЗСУ провели навчання (прес-служба Командування ООС ЗСУ)

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков анонсував військові навчання Сил територіальної оборони за участю органів влади місцевого самоврядування.

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Збройні сили України Херсонская область Військові навчання
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