ДБР про справу Трухіна: відео дослідимо, надамо юридичну оцінку діям

У Державному бюро розслідувань прокоментували публікацію скандального відео з народним депутатом Олександром Трухіним. Відповідного відео на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДБР .

Як повідомили правоохоронці, на даний час слідство ще триває. Державне бюро розслідувань проводить усі необхідні експертизи та інші слідчі дії.

"Інформуємо, що матеріалів, оприлюднених журналістами видання "Українська правда", на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було. Принагідно підкреслимо, що слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам", - йдеться у повідомленні.

У ДБР додали, що відео буде витребувано у законному порядку, досліджено та буде надана юридична оцінка діям, зафіксованим на ньому.