Чоловіка нардепа Скороход взяли під домашній арешт

Шевченківський районний суд узяв під нічний домашній арешт бізнесмена Олексія Алякіна, чоловіка нардепа Анни Скороход. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами речниці прокуратури Києва Надії Максимець, було подане клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою до вирішення питання про екстрадицію на запит іноземної держави.

"Суд обрав домашній арешт з дев’ятої вечора до сьомої години ранку", - повідомила Максимець.

Крім того, на Алякіна поклали обов’язок носити електронний браслет, з’являтися на виклик прокурора або суду та не змінювати місця проживання. Максимець зазначила, що прокуратура оскаржить це рішення суду.

Вона також повідомила, що наразі триває екстрадиційна перевірка Алякіна. Прокуратура Києва очікує дані від колег із Чернігівської області.

Нагадаємо, 14 листопада стало відомо, що українські правоохоронці затримали чоловіка нардепа від "Слуги народу" Анни Скороход. Підставою для затримання чоловіка стала заявка з Російської Федерації з приводу його видачі в 2017 році. У ГПУ заявили, що затриманий громадянин Росії Олексій Алякін перебував у міжнародному розшуку за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Водночас Анна Скороход заявила про тиск на її сім’ю з боку влади України і правоохоронців через її голосування у Верховній раді. Це відбулося нібито через те, що вона не проголосувала за відкриття ринку землі.

РБК-Україна писало, що 15 листопада нардепи Скороход і Поляков повідомили, що їх виключили з факції "Слуга народу".