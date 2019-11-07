Мустафаєв доставлений в СІЗО Ростова-на-Дону

Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Судові слухання пройдуть 15 листопада

Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір", один з координаторів громадського об'єднання "Кримська солідарність" Сервер Мустафаєв знаходиться в СІЗО Ростова-на-Дону (Росія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами кримського адвоката Лілі Гемеджі, 15 листопада відбудуться судові слухання по суті.

"Другий адвокат Сергій Легостов знаходиться у зв'язку зі справою Енвера Сейтосманова в Ростові-на-Дону, в окружному військовому суді він дізнавався про стан справ по другій бахчисарайській групі. У суді йому підтвердили, що Сервер вже доставлений в СІЗО-1 і 15 числа відбудуться судові слухання по суті", - говорить Гемеджі.

Раніше повідомлялося, що міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва "в'язнем совісті" і запустила акцію термінової допомоги. За словами кримського адвоката Лілі Гемеджі, включення Мустафаєва в список "в'язнів совісті" допоможе в його звільненні.

Нагадаємо, 27 березня 2019 року в анексованому Криму пройшли масові обшуки в будинках кримських татар. В тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього силовиками РФ було затримано активіста 24. Їх підозрюють в участі і організації клітинки забороненої в Росії і анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Обвинуваченими у цій справі є 25 кримських татар.

Як повідомляло РБК-Україна, в анексованому Криму продовжили арешт 4 фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". Повідомляється, що Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Руслан Месутов і Ельдар Кантимиров залишаться під вартою до 5 лютого 2020 року. Також адвокат зазначив, що коли Руслан Месутов в ході судового засідання почав говорити про застосування в Криму норм міжнародного права і про застосування четвертої Женевської конвенції, суддя його зупинив і сказав, що це висловлювання правоохоронними органами може бути розцінене як таке, що спрямоване на підрив державного устрою Росії. Кримчан затримали російські силовики після обшуків 10 червня.