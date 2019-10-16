Денісова вимагає покращити умови утримання фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір"

Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)

Омбудсмен заявляє, що права політв'язнів систематично порушуються

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила про порушення прав фігурантів другої Бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

Омбудсмен зазначила, що адвокати Мустафаєва Сервера та Едема Смаілова повідомили, що політв'язнів перевезли з Кримського півострова на територію Російської Федерації з численними порушеннями.

"Перевезення відбувалося частково у "стаканах" - закритих маленьких металевих клітках, обладнаних в автозаках, а частково у спецпоїзді. Була відсутня вентиляція, доступ до свіжого повітря, туалету, а також не забезпечувалося достатнє харчування та не надавалася можливість для здійснення релігійних обрядів. Перевезення відбувалося три години без зупинок",- розповіла Денісова.

Крім того, омбудсмен повідомила, що у місцях несвободи фігуранти справи "Хізб ут-Тахрір" вимушені харчуватися через день, оскільки їм надають їжу зі свининою.

Також в Ростові політв'язні перебувають у напів спецблоці, під постійним відео наглядом, по одному у приміщенні. У Краснодарському СІЗО - перебувають в окремих приміщеннях та спецблоках з гнилою дерев’яною підлогою, неогородженими туалетами та холодною водою, яку систематично вимикають. На цьому етапі не приймають посилки, передачі утримуваним, відтак відсутня можливість передати їжу та необхідні речі.

"Всі утримувані громадяни України мають проблеми зі здоров'ям, які потребують негайного вирішення. Зокрема, серед них є особа з інвалідністю, яка потребує спеціалізовану медичну допомогу", - додала омбудсмен.

Наведені факти Денісова називає порушенням норм міжнародного права - конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а саме: ст.3 Заборона катування, ст. 5 Право на свободу та особисту недоторканність, ст. 6 Право на справедливий суд, ст. 9 Свобода думки, совісті і релігії.

"У зв’язку з цим, терміново звертаюсь до Уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової та Голови Ради при Президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова вжити термінових заходів задля відновлення прав громадян України", - написала омбудсмен.

Раніше Денісова повідомляла, що в українського політв'язня Віктора Шура, якого утримують в колонії Брянська, погіршився стан здоров'я.

Як відомо, станом на 23 вересня, на території Росії та в окупованому Криму незаконно утримуються 113 громадян України.