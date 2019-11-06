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Фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" не дають ліки, - адвокат

Новини » Суспільство     06.11.2019 - 10:41
Фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" не дають ліки, - адвокат
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Стан здоров'я політв'язня продовжує погіршуватися

Російські силовики не дають фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір", незаконно засудженому кримському татарину Джемілю Гафарову медичні препарати, які потрібні йому для лікування. Про це повідомляє адвокат політв'язня Ріфат Яхін на сторінці у Facebook.

За даними адвоката, стан його підзахисного продовжує погіршуватися після етапування до Сімферопольського СІЗО. Однак працівники ізолятора не надають Гафарому медпрепарати для лікування, які йому передають родичі.

"При цьому, Гафарову адміністрацією слідчого ізолятора до сих пір не надаються передані неодноразово близькими родичами в передачах життєво важливі лікарські препарати для зняття інтоксикації організму і підтримки роботи серця, які йому були прописані на волі згідно з численними виписними епікризами стаціонарів і додатково були рекомендовані згідно з висновком лікарської комісії в місці тримання під вартою", - наголосив Яхін.

Фігуранту &quot;справи Хізб ут-Тахрір&quot; не дають ліки, - адвокат

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український політв'язень, фгурант "справи Хізб ут-Тахрір" Джеміль Гафаров знаходиться в критичному стані. Адвокат зазначав, що у Гафарова хронічне захворювання нирок. Також політв'язень скаржився на пухлини ноги і подагру.

Крім того, про погіршення стану політв'язня Гафарова повідомляла український омбудсмен Людмила Денісова. За словами омбудсмена, Гафаров має проблеми з нирками і потребує термінової медичної допомоги.

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Новини України СИЗОХізб ут-Тахрір
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