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Несанкціоновані сміттєзвалища залишаються основною екологічною проблемою в Україні

Новость на русском → Україна, Понеділок 19 квітня 2021 16:55
Несанкціоновані сміттєзвалища залишаються основною екологічною проблемою в Україні Фото: несанкціоновані звалища - основна екопроблема в Україні (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

У Державній екологічній інспекції назвали основну екологічну проблему в Україні. Це - несанкціоновані сміттєзвалища.

Про це повідомив глава відомства Андрій Мальований, передає прес-служба інспекції.

"Основною екологічною проблемою все ще залишаються несанкціоновані сміттєзвалища. Голова Держекоінспекції закликав українців допомогти в їх ліквідації", - сказано у повідомленні.

Мальований наголосив, що найпростіший спосіб повідомити про проблему - за допомогою чат-боту SaveEcoBot.

"Якщо ви виявили звалище відходів у місці, непризначеному для цих потреб, звертайтеся до Держекоінспекції. Найпростіший спосіб повідомити про проблему - за допомогою чат-боту SaveEcoBot. Необхідно натиснути на функцію "Поскаржитись на забруднення", потім обрати розділ "Відходи" та описати деталі про виявлене сміттєзвалище", - пояснив глава екоінспекції.

За його словами, скарга буде автоматично сформована та передана до Держекоінспекції, яка проведе перевірку та надасть приписи відповідальним особам усунути порушення.

Нагадаємо, ДЕІ розрахувала понад 45 мільйонів гривень збитків у сфері поводження з відходами. Йдеться про період з січня по березень.

Як писало РБК-Україна, у лютому у Київській та Миколаївській областях виявили звалища COVID-відходів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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