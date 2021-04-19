Несанкціоновані сміттєзвалища залишаються основною екологічною проблемою в Україні

У Державній екологічній інспекції назвали основну екологічну проблему в Україні. Це - несанкціоновані сміттєзвалища .

"Основною екологічною проблемою все ще залишаються несанкціоновані сміттєзвалища. Голова Держекоінспекції закликав українців допомогти в їх ліквідації", - сказано у повідомленні.

Мальований наголосив, що найпростіший спосіб повідомити про проблему - за допомогою чат-боту SaveEcoBot.

"Якщо ви виявили звалище відходів у місці, непризначеному для цих потреб, звертайтеся до Держекоінспекції. Найпростіший спосіб повідомити про проблему - за допомогою чат-боту SaveEcoBot. Необхідно натиснути на функцію "Поскаржитись на забруднення", потім обрати розділ "Відходи" та описати деталі про виявлене сміттєзвалище", - пояснив глава екоінспекції.

За його словами, скарга буде автоматично сформована та передана до Держекоінспекції, яка проведе перевірку та надасть приписи відповідальним особам усунути порушення.