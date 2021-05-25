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В басейні річки Тиса на Закарпатті виявили майже півсотні незаконних сміттєзвалищ

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Закарпатська область, Вівторок 25 травня 2021 13:50
В басейні річки Тиса на Закарпатті виявили майже півсотні незаконних сміттєзвалищ Фото: глава Мінекології Роман Абрамовський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський заявив, що з початку року у басейні річки Тиса на Закарпатті виявили 42 незаконні сміттєзвалища. Він підкреслив, що українські річки не повинні перетворюватися на сміттєпроводи.

Про це повідомляє пресс-служба міністерства.

Абрамовський провів спільну нараду з представниками Мінрегіону, Міністерства внутрішніх справ, Закарпатської обласної державної адміністрації, Державного агентства лісових ресурсів, Держагентства водних ресурсів, Держекоінспекції.

"Після цьогорічних весняних паводків по Тисі та її притокам знову можна вивчати сучасні споживчі звички Закарпаття: пластикові пляшки, пакети, засоби індивідуального захисту - всі ці відходи сформували нові затори. З початку року в басейні річки Тиса вже було виявлено 42 несанкціонованих сміттєзвалища", - сказано у повідомленні.

Глава Мінекології підкреслив, що першочергове завдання влади - запобігати утворенню стихійних сміттєзвалищ на узбережжях річок, а "не щороку відчайдушно боротися з наслідками".

Вказано, що задля сталого управління твердими побутовими відходами в регіоні першочергово необхідно:

  • розробити та затвердити схеми санітарного очищення населених пунктів;
  • сформувати перелік земельних ділянок, які потенційно можуть використати для інвестиційних проектів будівництва комплексів з переробки побутових відходів;
  • змінювати усталені побутові звички населення.

За результатами наради міністр надав низку доручень керівникам відповідних органів.

Нагадаємо, раніше у ДЕІ назвали основну екологічну проблему в Україні. Це - несанкціоновані сміттєзвалища.

Як писало РБК-Україна, у лютому у Київській та Миколаївській областях виявили звалища COVID-відходів. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

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