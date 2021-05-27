Сміття, що потрапило в Угорщину по Тисі, на 80% має румунське походження, - Держекоінспекція
Тонни сміття, які потрапили в Угорщину по річці Тиса, на 80% мають румунське походження. Такого висновку дійшли після експертизи, яку провела українсько-угорська робоча група.
Про це повідомив голова Держекоінспекції України Андрій Мальований на сторінці у Facebook.
"80% сміття, що потрапило до Угорщини по річці Тиса, має румунське походження. Такими є результати експертизи, проведеної робочою групою, до якої увійшли представники правоохоронних та природоохоронних органів України та Угорщини", - заявив він.
Однак, за словами Мальованого, Україна продукує п'яту частину всіх відходів, що засмічують Тису, тому українська сторона також несе відповідальність за налагодження системи поводження з відходами.
"Це розробка схем санітарного очищення населених пунктів, що передбачає налагодження системи збирання та утилізації сміття, це розвиток інфраструктури для перероблення відходів - сортувальних ліній, сміттєспалювальних заводів тощо", - сказав глава Держекоінспекції.
Мальований також анонсував створення відеосистеми для моніторингу стану річки Тиса на українсько-угорському кордоні. Це дозволить вчасно виявляти сміттєві затори та вживати заходів для їх усунення.
Нагадаємо, у березні 2021 року Угорщина поскаржилася на тонни сміття, які припливли по річці Тиса, яка проходить через Україну та Румунію. За перші два місяці 2021 року в річку Тиса потрапило 1500 кубометрів відходів.
Як нещодавно заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський, з початку року у басейні річки Тиса виявили 42 незаконних сміттєзвалища.
У Держекоінспекції наголошували, що несанкціоновані сміттєзвалища залишаються основною екологічною проблемою в Україні.