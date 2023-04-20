Бежали в гидрокостюмах. Преступная группа переправляла уклонистов за границу

Преступная группа из четырех человек переправляла уклонистов в гидрокостюмах через границу. Стоимость так называемых "услуг" составляла 5 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ДБР.

"Организатор схемы - житель Харьковской области. Он еще в прошлом году скрылся от мобилизации, нелегально пересек границу. После побега мужчина решил зарабатывать деньги на таких уклонистах, как и он сам", - говорится в сообщении.

По данным следствия, для того, чтобы его "бизнес-план" сработал, он привлек к схеме троих своих оставшихся в Украине знакомых. Один из них - сотрудник Госпродпотребслужбы, другие двое - гражданские.

Как выяснилось, маршрут, разработанный дельцами, пролегал вне пунктов таможенного пропуска в юго-западных областях Украины. После того как "клиентов" доставляли в точку пересечения границы с Молдовой, они вброд переходили одну из местных рек. Для этого им выдавали гидрокостюмы. На молдавской стороне их встречал организатор.

Сейчас 3 фигурантам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Двое из них находятся под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Организатору же схемы, который скрывается за границей, о подозрении уведомлено заочно по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Фото: преступная группа организовала схему переправы уклонистов за границу в гидрокостюмах(dbr.gov.ua)