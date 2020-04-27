У Мукачеві стався спалах коронавірусу на станції медичної допомоги

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У 16 працівників станції лабораторно підтвердили зараження вірусом

У Мукачеві стався спалах коронавірусу на станції екстреної медичної допомоги Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. Про це повідомляє Мукачівська міська рада у Facebook.

Як повідомляється, у 16 працівників станції лабораторно підтвердили зараження коронавірусом.

"З 25 працівників, які вже пройшли тестування методом ПЛР, у 16 діагноз підтвердився. Також COVID-19 виявлений у трьох контактних осіб... Працівників швидкої надіслано на самоізоляцію, всі вони пройдуть найближчим часом ПЛР-тестування", - йдеться в повідомленні.

Також всіх працівників буде протестовано методом ПЛР, і до роботи будуть допускатися тільки здорові працівники.

При цьому наголошується, що до того часу, як будуть відомі результати тестування, станція буде закрита на карантин.

Нагадаємо, станом на 27 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 склало 9009 людей, за добу заразилися на 100 осіб менше.

Крім того, Кабмін оприлюднив план виходу України з карантину, який складається з п'яти етапів. Стартова точка реалізації плану - 11 травня, але за умови сприятливої епідемічної ситуації.