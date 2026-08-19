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Нардеп заявил о задержании Мудрой после резонансных пленок НАБУ: адвокат опровергает

19:08 19.08.2026 Ср
2 мин
На слухи о задержании уже отреагировал адвокат подозреваемой
aimg Иван Носальский aimg Юрий Дощатов
Фото: Ирина Мудрая (Виталий Носач, РБК-Украина)

Бывший заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая была задержана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

"Ирина Мудрая задержана. Сейчас она находится на следственных действиях в НАБУ", - написал Гончаренко.

Он добавил, что предстоящую ночь она проведет в следственном изоляторе.

Что говорит адвокат Мудрой

Адвокат Артем Крикун-Труш рассказал РБК-Украина, что сегодня детективы НАБУ вручили Мудрой подозрение. При этом никакого задержания не было.

Также он отметил, что правоохранители проводили два обыска на двух объектах.

Информация источников

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах также опровергли слухи о задержании Мудрой.

Операция "Форест Гамп"

Напомним, НАБУ и САП сегодня, 19 августа, сообщили о проведении операции "Форест Гамп". По данным следствия, речь идет о деятельности организованной группы, к которой могли быть причастны действующие и бывшие народные депутаты, высокопоставленные чиновники Офиса президента и другие лица.

Ключевой эпизод расследования связан с легализацией 150 млн гривен наличными. По версии следствия, деньги прошли через ряд счетов подконтрольных компаний, после чего их использовали для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

В рамках операции правоохранители провели следственные действия, в частности, у народного депутата Вадима Столара, а также у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.

На фоне скандального расследования президент Владимир Зеленский уволил Мудрую.

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