Нардеп заявил о задержании Мудрой после резонансных пленок НАБУ: адвокат опровергает

"Ирина Мудрая задержана. Сейчас она находится на следственных действиях в НАБУ", - написал Гончаренко.

Он добавил, что предстоящую ночь она проведет в следственном изоляторе.

Что говорит адвокат Мудрой

Адвокат Артем Крикун-Труш рассказал РБК-Украина, что сегодня детективы НАБУ вручили Мудрой подозрение. При этом никакого задержания не было.

Также он отметил, что правоохранители проводили два обыска на двух объектах.

Информация источников

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах также опровергли слухи о задержании Мудрой.

Операция "Форест Гамп"

Напомним, НАБУ и САП сегодня, 19 августа, сообщили о проведении операции "Форест Гамп". По данным следствия, речь идет о деятельности организованной группы, к которой могли быть причастны действующие и бывшие народные депутаты, высокопоставленные чиновники Офиса президента и другие лица.

Ключевой эпизод расследования связан с легализацией 150 млн гривен наличными. По версии следствия, деньги прошли через ряд счетов подконтрольных компаний, после чего их использовали для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".