Нардеп заявив про затримання Мудрої після резонансних плівок НАБУ: адвокат спростовує

"Ірина Мудра затримана. Зараз вона перебуває на слідчих діях у НАБУ", - написав Гончаренко.

Він додав, що наступну ніч вона проведе у слідчому ізоляторі.

Що каже адвокат Мудрої

Адвокат Артем Крикун-Труш розповів РБК-Україна, що сьогодні детективи НАБУ вручили Мудрій підозру. При цьому жодного затримання не було.

Також він зазначив, що правоохоронці проводили два обшуки на двох об'єктах.

Інформація джерел

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах також спростували чутки про затримання Мудрої.

Операція "Форест Гамп"

Нагадаємо, НАБУ та САП сьогодні, 19 серпня, повідомили про проведення операції "Форест Гамп". За даними слідства, йдеться про діяльність організованої групи, до якої могли бути причетні чинні та колишні народні депутати, високопосадовці Офісу президента та інші особи.

Ключовий епізод розслідування пов'язаний із легалізацією 150 млн гривень готівкою. За версією слідства, гроші пройшли через низку рахунків підконтрольних компаній, після чого їх використали для внесення застави за одного із фігурантів справи "Мідас".