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За Мудрую опасаются вносить залог, - адвокат

19:23 01.09.2026 Вт
2 мин
Экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины остается под стражей
aimg Елена Бджола
Фото: экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая (Виталий Носач, РБК-Украина)

За бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ирину Мудрую до сих пор не внесли залог. Причина - страх тех, кто мог бы дать средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвокатов Ирины Мудрой, сообщает Telegram-канал "Мы Украина".

За Мудрую не внесли залог

По словам адвоката Ирины Мудрой Артема Крикуна-Труша, за их клиентку до сих пор не внесли залог. Он говорит, что люди, которые могли бы это сделать, опасаются критики в СМИ.

"Благодаря медийной активности стороны обвинения и некоторых антикоррупционных организаций мы перевернули с ног на голову принцип института залога", - считает он.

Адвокат говорит, что многие, имеющие "белые" средства и готовые внести залог, понимают, что они будут подвергнуты определенной медийной атаке и критике за сам факт внесения залога.

Заседание перенесли

Также стало известно, что заседание Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) по делу Ирины Мудрой было перенесено на 2 сентября. Ориентировочное начало - 12:45.

Защита просит о снижении суммы залога, отмечая, что активы Мудрой позволяют ей внести сумму, не превышающую 5 миллионов гривен.

Мудрая участвовала в заседании АП ВАКС в режиме онлайн-конференции.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на 26 августа деньги на залог за экс-замглавы Офиса президента Ирину Мудрую еще не поступали.

Также сообщалось, что 25 августа ВАКС избрал меру пресечения Мудрой в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен.

19 августа НАБУ и САП объявили Мудрой подозрение в рамках масштабной спецоперации "Форест Гамп" по ликвидации высокоуровневой коррупции.

Речь идет о преступной группировке среди высокопоставленных должностных лиц ОП, действующих и бывших народных депутатов и руководителей государственного банка.

Кроме того, 19 августа Ирину Мудрую уволили с должности заместителя руководителя Офиса президента. Это произошло в день, когда НАБУ и САП объявили спецоперацию по разоблачению преступной организации. Среди ее фигурантов называют и Мудрую.

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