За Мудрую опасаются вносить залог, - адвокат
За бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ирину Мудрую до сих пор не внесли залог. Причина - страх тех, кто мог бы дать средства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвокатов Ирины Мудрой, сообщает Telegram-канал "Мы Украина".
За Мудрую не внесли залог
По словам адвоката Ирины Мудрой Артема Крикуна-Труша, за их клиентку до сих пор не внесли залог. Он говорит, что люди, которые могли бы это сделать, опасаются критики в СМИ.
"Благодаря медийной активности стороны обвинения и некоторых антикоррупционных организаций мы перевернули с ног на голову принцип института залога", - считает он.
Адвокат говорит, что многие, имеющие "белые" средства и готовые внести залог, понимают, что они будут подвергнуты определенной медийной атаке и критике за сам факт внесения залога.
Заседание перенесли
Также стало известно, что заседание Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) по делу Ирины Мудрой было перенесено на 2 сентября. Ориентировочное начало - 12:45.
Защита просит о снижении суммы залога, отмечая, что активы Мудрой позволяют ей внести сумму, не превышающую 5 миллионов гривен.
Мудрая участвовала в заседании АП ВАКС в режиме онлайн-конференции.
Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на 26 августа деньги на залог за экс-замглавы Офиса президента Ирину Мудрую еще не поступали.
Также сообщалось, что 25 августа ВАКС избрал меру пресечения Мудрой в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен.
19 августа НАБУ и САП объявили Мудрой подозрение в рамках масштабной спецоперации "Форест Гамп" по ликвидации высокоуровневой коррупции.
Речь идет о преступной группировке среди высокопоставленных должностных лиц ОП, действующих и бывших народных депутатов и руководителей государственного банка.
Кроме того, 19 августа Ирину Мудрую уволили с должности заместителя руководителя Офиса президента. Это произошло в день, когда НАБУ и САП объявили спецоперацию по разоблачению преступной организации. Среди ее фигурантов называют и Мудрую.