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За Мудру побоюються вносити заставу, - адвокат

19:23 01.09.2026 Вт
2 хв
Ексзаступниця керівника Офісу президента України залишається під вартою
aimg Олена Бджола
За Мудру побоюються вносити заставу, - адвокат Фото: ексзаступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра (Віталій Носач, РБК-Україна)
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За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру досі не внесли заставу. Причина - острах тих, хто міг би дати кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвокатів Ірини Мудрої, передає Telegram-канал "Ми Україна".

За Мудру не внесли заставу

За словами адвоката Ірини Мудрої Артема Крикуна-Труша, за їх клієнтку досі не внесли заставу. Він каже, що люди, які могли б це зробити, побоюються критики в медіа.

"Завдяки медійній активності сторони обвинувачення та деяких антикорупційних організацій ми перевернули з ніг на голову принцип інституту застави", - вважає він.

Адвокат каже, що багато людей, які мають "білі" кошти і готові внести заставу, розуміють, що вони будуть піддані певній медійній атаці і критиці за сам факт внесення застави.

Засідання перенесли

Також стало відомо, що засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) у справі Ірини Мудрої перенесли на 2 вересня. Орієнтовний початок - 12:45.

Захист просить про зниження суми застави, наголошуючи, що активи Мудрої дозволяють їй внести суму, яка не перевищує 5 мільйонів гривень.

Мудра брала участь у засіданні АП ВАКС в режимі онлайн-конференції.

Раніше РБК-Україна писало, що станом на 26 серпня гроші на заставу за ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру ще не надходили.

Також повідомлялося, що 25 серпня ВАКС обрав запобіжний захід Мудрій у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень.

19 серпня НАБУ і САП оголосили Мудрій підозру в межах масштабної спецоперації "Форест Гамп" із ліквідації високорівневої корупції.

Йдеться про злочинне угруповання з-поміж високопосадовців ОП, чинних та колишніх народних депутатів і керівників державного банку.

Крім того, 19 серпня Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу президента. Це сталося в день, коли НАБУ та САП оголосили спецоперацію з викриття злочинної організації. Серед її фігурантів називають і Мудру.

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