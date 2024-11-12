МСЭК ликвидируют. Шмыгаль анонсировал новый механизм, который можно пройти и заочно

В Украине до конца года ликвидируют медико-социальные экспертные комиссии. Вместо этого создадут механизм, который можно будет пройти и заочно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьера Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

Глава правительства подчеркнул, что старую систему МСЭК заменит действенный механизм, который ориентирован на человека и его потребности.

По словам Шмыгаля, первый шаг в этом процессе уже сделан - в Раду направили законопроект, который устанавливает алгоритм оценивания повседневного функционирования человека.

Премьер уточнил, что практикующие врачи в составе экспертных команд объективно оценят состояние пациента по одной из трех категорий:

устойчивое полное ограничение трудоспособности;

устойчивое частичное ограничение работоспособности;

трудоспособное лицо.

"Будут доступны опции дистанционной, заочной и выездной оценки. Система будет цифровизирована и нацелена на результат - максимальную реабилитацию человека, возвращение к активной жизни и адаптацию рабочего места к его потребностям", - рассказал Шмыгаль.