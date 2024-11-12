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МСЭК ликвидируют. Шмыгаль анонсировал новый механизм, который можно пройти и заочно

Киев, Вторник 12 ноября 2024 16:48
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МСЭК ликвидируют. Шмыгаль анонсировал новый механизм, который можно пройти и заочно Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине до конца года ликвидируют медико-социальные экспертные комиссии. Вместо этого создадут механизм, который можно будет пройти и заочно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьера Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

Глава правительства подчеркнул, что старую систему МСЭК заменит действенный механизм, который ориентирован на человека и его потребности.

По словам Шмыгаля, первый шаг в этом процессе уже сделан - в Раду направили законопроект, который устанавливает алгоритм оценивания повседневного функционирования человека.

Премьер уточнил, что практикующие врачи в составе экспертных команд объективно оценят состояние пациента по одной из трех категорий:

  • устойчивое полное ограничение трудоспособности;
  • устойчивое частичное ограничение работоспособности;
  • трудоспособное лицо.

"Будут доступны опции дистанционной, заочной и выездной оценки. Система будет цифровизирована и нацелена на результат - максимальную реабилитацию человека, возвращение к активной жизни и адаптацию рабочего места к его потребностям", - рассказал Шмыгаль.

Реформирование МСЭК

Напомним, в Украине за последние несколько месяцев раскрыли скандальные коррупционные схемы в системе МСЭК. В частности, в Хмельницкой области задержали руководительницу МСЭК Татьяну Крупу, которая брала взятки за предоставление поддельных статусов инвалидности.

Также, как выяснилось позже, у более полсотни прокуроров Хмельницкой облпрокуратуры обнаружили статус лица с инвалидностью.

На этом фоне Совет нацбезопасности и обороны принял решение ликвидировать МСЭК и разработать альтернативный механизм.

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