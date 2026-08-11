ua en ru
Вт, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Мечтаю стать частью сборной Украины по велоспорту": как дети тренируются в 17 км от фронта

08:07 11.08.2026 Вт
4 мин
Как молодежный велоклуб в Харьковской области не дает детским мечтам угаснуть, несмотря на постоянную опасность
aimg Илья Мирошкин
"Мечтаю стать частью сборной Украины по велоспорту": как дети тренируются в 17 км от фронта Как функционирует велоклуб "Zolochiv Cycling Club" (фото предоставлено ЮНИСЕФ)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Золочев в Харьковской области расположен в 17 километрах от линии фронта. Здесь почти каждый день слышны взрывы и гул дронов. Несмотря на постоянную опасность, здесь живут дети, среди них – юные спортсмены местного велоклуба "Zolochiv Cycling Club".

РБК-Украина совместно с ЮНИСЕФ рассказывают, как юные спортсмены из Золочева продолжают заниматься любимым делом, несмотря на войну.

Тренировки возле фронта

Обычно велоспортсмены тренируются на открытом воздухе. Но в этом городе дети занимаются спортом не на природе, а в подземном детском пространстве, созданном при поддержке ЮНИСЕФ и фонда Мирное небо Харькова.

Он стал для детей громады единственным местом, где можно почувствовать себя в безопасности и хоть чуть-чуть вернуть себе настоящее детство. Здесь они могут получить психологическую поддержку, принять участие в занятиях по арттерапии и уделить время наслаждению образовательных потерь.

Читайте также: Принудительная эвакуация в Харьковской области: из 9 сел вывезут семьи с детьми

Для 16-летнего Николая и его друзей это место, где они готовятся к очередным соревнованиям.

Парень увлекся велоспортом еще в школе, когда совсем маленьким попал в детский велоклуб.

"Тогда у меня появилось много друзей, и мы начали проводить много времени вместе, в том числе на занятиях по велоспорту", – вспоминает он.

&quot;Мечтаю стать частью сборной Украины по велоспорту&quot;: как дети тренируются в 17 км от фронта16-летний Николай очень хочет стать участником велосборной Украины (фото предоставлено ЮНИСЕФ)

Полномасштабная война разбрасывала друзей по разным городам. Николаю и его семье пришлось уехать к более спокойному Богодухову. Но когда появилась возможность, парень вернулся в Золочев и сразу принялся за тренировки в клубе, который возобновил работу, как только позволила ситуация с безопасностью.

Тренировку обновленного велоклуба организовали на базе местного спортивного комплекса. Однако радость длилась недолго: в 2023 году этот комплекс был уничтожен в результате обстрелов.

"Меня это, честно, сломало морально, – говорит Николай. – Велоспорт был неотъемлемой частью моей жизни. Мне было очень тяжело без него".

Сегодня из-за постоянной дроновой опасности тренироваться на улице невозможно. Виталий Садовый, заместитель главы Золочевской поселковой администрации и по совместительству тренер команды не дал детям опустить руки.

Он нашел новое помещение, куда сперва завезли специальные тренировочные станки для велосипедов и сами велосипеды. Велоклуб ожил в третий раз.

Возвращающее надежду пространство

Николай мечтает о большой спортивной карьере: выполнить норматив мастера спорта Украины, а затем выйти на международный уровень.

"У меня много кумиров среди украинцев, которые сейчас выступают в Европе и занимают призовые места. Я бы очень хотел присоединиться к сборной Украины по велоспорту", - делится он.

Сочетать обучение и спорт сейчас непросто – школу в Золочеве разбомбили еще в начале войны, поэтому обучение перешло в онлайн. Однако, по словам Николая, пыл не исчезает: "У меня каждый день есть вдохновение получить достойное образование, пойти на хорошую работу, заниматься спортом и продолжать просто жить ради себя".

&quot;Мечтаю стать частью сборной Украины по велоспорту&quot;: как дети тренируются в 17 км от фронта&quot;Мечтаю стать частью сборной Украины по велоспорту&quot;: как дети тренируются в 17 км от фронта&quot;Мечтаю стать частью сборной Украины по велоспорту&quot;: как дети тренируются в 17 км от фронта"Zolochiv Cycling Club" (фото предоставлено ЮНИСЕФ)

"В этом пространстве у меня есть возможность не просто заниматься спортом. Здесь я нашел очень ценных для меня людей – друзей, близких. Сейчас это, можно сказать, единственное безопасное место, где я могу видеться с ними", – уверяет парень.

По наблюдениям Виталия Садового, спорт становится для детей не просто физической активностью, а способом оставаться детьми, несмотря на реалии войны: "Общаясь с друзьями, выезжая на соревнования, они получают удовольствие. И по ним видно, как в этих реалиях постоянных обстрелов состояние детей меняется – здесь они отдыхают, здесь чувствуют себя в безопасности".

Велоклуб является свидетельством того, как подобные просторы помогают юным украинским спортсменам развивать свои таланты и вдохновлять других детей своим примером.

"Благодаря этому пространству мы имеем возможность тренировать детей и на всеукраинских соревнованиях показывать достойные результаты", – рассказывает Виталий Садовый.

Безопасные места для детей работают при поддержке правительств Соединенных Штатов Америки, Швеции, Норвегии и Дании.

Читайте также о том, как живет Славянск в 10 км от фронта – репортаж из города.

Ранее мы писали о том, как из Крамторска эвакуируют семьи из детьми, которые сейчас усиленно атакуют россияне.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Харьков ЮНИСЕФ История из жизни
Новости
В Киеве раздались сильные взрывы, россияне атаковали город баллистикой
В Киеве раздались сильные взрывы, россияне атаковали город баллистикой
Аналитика
"Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов