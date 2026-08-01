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"Пока есть вода, мы остаемся". Как живет Славянск в 10 километрах от фронта

08:07 01.08.2026 Сб
6 мин
Из-за постоянных атак россиян в городе нестабильный доступ к воде, связи, медицинской помощи
aimg Юлия Суркова
"Пока есть вода, мы остаемся". Как живет Славянск в 10 километрах от фронта Славянск, 13-14 июля (фото: Алексей Филиппов)
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Ночью в Славянске был очередной обстрел. А утром вода снова едва бежит из крана. Так что 9-летний Саша уже привычно берет пятилитровую пластиковую бутылку. Он хочет помочь маме принести воду из городского пункта ее раздачи. К нему семья идет по коридору из противодронных сеток, которые теперь растянуты почти над всеми улицами Славянска.

"РБК-Украина" и "ЮНИСЕФ" делится репортажем о том, как живет прифронтовый Славянск.

Город живет, пока в нем есть вода

"У нас в городе сетки, потому что по трассам летают дроны. Они охотятся на машины, на автобусы, поэтому и ставят сетки, чтобы дроны не залетали на дороги. Сетки нас защищают", – Саша по-взрослому, почти профессионально объясняет недетские военные реалии своей жизни.

Этим летом линия фронта приблизилась к Славянску – теперь к ней всего 10-15 километров. Для Саши и других детей, живущих здесь, это означает бессонные ночи, нестабильный доступ к воде, связи, медицинской помощи и даже обычным летним развлечениям.

"Труднее всего видеть, как разрушается родной город, как уезжают люди, которых знал всю жизнь. Мы пока еще остаемся из-за пожилых родственников и животных. Но я вижу, как война забирает у моих сыновей детство. Они почти все время проводят дома, почти не общаются со сверстниками. К тому же у нас часто нет электричества, а также случаются перебои с водой и мобильной связью", – говорит мама Сашка, 47-летняя бухгалтер Мария, которая также воспитывает 12-летнего Ивана.

&quot;Пока есть вода, мы остаемся&quot;. Как живет Славянск в 10 километрах от фронта

Фото: Улица Славянская, затянутые антидроновыми сетками (Алексей Филиппов для ЮНИСЕФ в Украине)

Коммунальщики и городские власти, несмотря на постоянные обстрелы и жаркое лето, пытаются обеспечить жителей города хотя бы стабильным доступом к воде.

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Сейчас в Славянске при поддержке ЮНИСЕФ реализуется проект строительства нового водопровода, который значительно улучшит водоснабжение для местных жителей. Два других водопровода, снабжающих город водой, регулярно испытывают повреждения и нуждаются в ремонте.

Город, где все еще живут дети

Когда воду отключают, Саша помогает маме или набрать ее в колодце в частном секторе, или, как сегодня, – в Пункте несокрушимости, из больших синих пластиковых емкостей. В рамках проекта ЮНИСЕФ и Славянского водоканала эти резервуары регулярно заполняют чистой питьевой водой для жителей города.

"Мы с братом распределили обязанности: я приношу воду, а она моет посуду. А мама греет воду и стирает вещи в тазике, если нет света", – рассказывает мальчик.

&quot;Пока есть вода, мы остаемся&quot;. Как живет Славянск в 10 километрах от фронта

Фото: 9-летний Саша набирает питьевую воду из емкостей, которые спасают людей во время регулярных отключений (Алексей Филиппов для ЮНИСЕФ в Украине)

Из-за угрозы обстрелов семья недавно переехала с пятого этажа многоэтажки в частный дом. Здесь у детей больше простора для игр и общения с домашними животными.

"А еще в свободное время я рисую озера Словкурорту, красивую голубую воду. Я очень скучаю по озерам. Теперь ходить туда нельзя, купаться опасно. Как-то я был на пляже, и тут прилетели дроны. Мы с братом спрятались за домом, а когда стало безопасно – побежали домой", – вспоминает Саша и невольно закрывает голову руками – так же, как делал это во время атаки дронов на Словкурорт.

Словкурорт – один из старейших грязевых курортов Украины. Теперь он закрыт для посетителей. Город пытается удержаться у линии фронта, поэтому курортный сезон здесь больше невозможен. Большие таблички вокруг водоемов предупреждают об опасности.

"О ситуации в городе… Пока мы с вами говорили, по городу прилетели три управляемых авиабомба. Поэтому ситуация ухудшается. Увеличивается количество обстрелов, а в город все чаще залетают дроны", – говорит начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

В то же время глава города рассказывает, что коммунальщики продолжают поддерживать жизнь Славянска. Даже сейчас в центре города, куда в апреле попала полуторатонная авиабомба, продолжаются ремонтные работы.

"В Славянской громаде сейчас проживают 39 тысяч человек, из них три тысячи – дети. Есть районы, где уже объявлена обязательная эвакуация детей. Люди действительно уезжают. Но в городе все еще остается много детей. Поэтому работают коммунальные службы, больница, банковская система. Все услуги предоставляются. Жизнь продолжается", – говорит Вадим.

Он добавляет, что в Славянске пока работает даже родильное отделение.

Альтернативный водопровод

Пока Саша наполняет бутылки на пункте раздачи воды, на окраине Славянска кипит работа. Здесь роют траншеи и прокладывают трубы. Чтобы уже в следующем месяце Саша и сотни других семей города больше не сталкивались с нехваткой воды.

"В городе остается очень много людей, а перебои с водоснабжением не дают нам возможности бесперебойно снабжать их водой. Именно поэтому вместе с ЮНИСЕФ мы строим этот альтернативный водозабор. Он позволит очищать и давать людям чистую питьевую воду", – говорит инженер Славянского водоканала Александр Погребной, проходя мимо.

Часть рабочей техники коммунальщики Славянского водоканала были вынуждены обварить металлическими сетками, чтобы оградить ее от атак дронов.

&quot;Пока есть вода, мы остаемся&quot;. Как живет Славянск в 10 километрах от фронта

Фото: Часть рабочей техники коммунальщики Славянского водоканала были вынуждены обварить металлическими сетками, чтобы защитить ее от атак дронов" (Алексей Филиппов для ЮНИСЕФ в Украине)

"Безопасность здесь не может гарантировать никто. Но мы будем работать, пока людям это нужно. Потому что пока в городе есть люди, Славянск будет жить. А для этого должна быть вода и свет", – говорит инженер.

Пока есть дом

Вернувшись домой с мамой, Саша в первую очередь наливает воду в миски для своих домашних животных.

"Я здесь живу с кошкой, двумя котами, попугаем и большим псом. Я очень дружу с попугаем Жорой", – говорит улыбающийся мальчик, мечтающий когда-то стать космонавтом и увидеть Землю из космоса.

Его мама Мария, с одной стороны, радуется, что сыновья так любят животных, а с другой – переживает из-за возможной эвакуации.

"Ситуация этим летом становится все труднее. Раньше не было дронов и КАБов, а теперь появились новые виды вооружения, и все летит по нам. Если наш район попадет под обязательную эвакуацию, конечно, мы будем выезжать. И для всех это будет очень трудно: оставить работу, дом, вывозить пожилую маму, детей и животных", – говорит женщина.

Наблюдая, как Саша играет с братом, она больше всего мечтает о том, чтобы война не отняла у ее сыновей детство и дом.

Благодаря поддержке таких партнеров, как Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и Правительство Великобритании, ЮНИСЕФ продолжает оказывать всестороннюю поддержку для обеспечения права детей на доступ к безопасной воде, санитарии и гигиене, даже в наиболее опасных регионах.

Ранее мы рассказывали, что в Славянске 24 июля россияне сбросили на город авиабомбы. В результате атаки погибли местные, также есть ранены, повреждены жилые дома, предприятие и дипломатическое учреждение.

Читайте также о том, как проходит эвакуация семей с детьми из Краматорска.

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