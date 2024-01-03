Мечтал о присоединении к России: в Киеве задержали экс-чиновника, ставшего агентом ФСБ

Как отмечает ведомство, агент ФСБ проводил информационные диверсии против Украины.

Известно, что бывший украинский чиновник в предыдущие годы работал в Министерстве топлива и энергетики, Госкомрезерве и Министерстве угольной промышленности.

После увольнения с государственной службы в 2014 году он начал позиционировать себя как "политэксперт" и автор изданий, в которых восхвалял агрессивную политику Кремля в отношении Украины.

Агент ФСБ

"С этого времени злоумышленник находился на прямой связи с одним из руководителей 5-й службы ФСБ, который координировал его информационно-подрывную деятельность против Украины", - говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, российский агент сотрудничал с главарем т.н. ЛНР Леонидом Пасечником, которому предоставлял "экспертные" рекомендации по усилению репрессий против украинских патриотов во временно оккупированном Луганске.

Также мужчина публиковал в соцсетях сообщения, в которых предлагал "присоединить" восточные регионы Украины к составу Ростовской области.

Изъяли доказательства лояльности к РФ

Контрразведчики СБУ задокументировали факты преступной деятельности российского агента и задержали его в собственном доме.

"Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что документальные материалы, подготовленные фигурантом по заказу ФСБ, направлены против государственной безопасности Украины", – пояснили в Службе безопасности.

Во время обысков в квартире и автомобиле предателя правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документы. Они подтвердили преступные действия предателя в пользу РФ.

Кроме того, у фигуранта обнаружена "награда за взаимодействие" от представителей государства-агрессора, а также запрещенная коммунистическая и прокремлевская символика.

Угроза реального срока

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении за измену и разжигание межрегиональной вражды и ненависти.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.