RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мечтал о присоединении к России: в Киеве задержали экс-чиновника, ставшего агентом ФСБ

Фото: СБУ задержала столичного экс-чиновника, работавшего на ФСБ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали в Киеве экс-чиновника, который был агентом ФСБ. Он предлагал присоединить восточные регионы Украины в Ростовскую область РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечает ведомство, агент ФСБ проводил информационные диверсии против Украины.

Известно, что бывший украинский чиновник в предыдущие годы работал в Министерстве топлива и энергетики, Госкомрезерве и Министерстве угольной промышленности.

После увольнения с государственной службы в 2014 году он начал позиционировать себя как "политэксперт" и автор изданий, в которых восхвалял агрессивную политику Кремля в отношении Украины.

Агент ФСБ

"С этого времени злоумышленник находился на прямой связи с одним из руководителей 5-й службы ФСБ, который координировал его информационно-подрывную деятельность против Украины", - говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, российский агент сотрудничал с главарем т.н. ЛНР Леонидом Пасечником, которому предоставлял "экспертные" рекомендации по усилению репрессий против украинских патриотов во временно оккупированном Луганске.

Также мужчина публиковал в соцсетях сообщения, в которых предлагал "присоединить" восточные регионы Украины к составу Ростовской области.

Изъяли доказательства лояльности к РФ

Контрразведчики СБУ задокументировали факты преступной деятельности российского агента и задержали его в собственном доме.

"Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что документальные материалы, подготовленные фигурантом по заказу ФСБ, направлены против государственной безопасности Украины", – пояснили в Службе безопасности.

Во время обысков в квартире и автомобиле предателя правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документы. Они подтвердили преступные действия предателя в пользу РФ.

Кроме того, у фигуранта обнаружена "награда за взаимодействие" от представителей государства-агрессора, а также запрещенная коммунистическая и прокремлевская символика.

Угроза реального срока

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении за измену и разжигание межрегиональной вражды и ненависти.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: задержание агента ФСБ и доказательства его сотрудничества с РФ (t.me/SBUkr)

Правоохранители обнаруживают предателей и коллаборантов в Украине

Правоохранители установили личность гауляйтера села Лукьянцы в Харьковской области. Ему объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

Также жители Херсона, вступившей в российскую партию "Единая Россия" и начавшей помогать оккупантам, объявили подозрение в госизмене.

Украинскому бизнесмену Евгению Черняку объявлено о подозрении в финансировании вооруженной агрессии РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины